Новосибирский «Бессмертный полк» в офлайне планируют провести 24 июня

В День Победы 9 мая акция «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева, пишет ТАСС. При этом организаторы рассчитывают, что в этом году удастся провести шествие и в традиционном, очном формате, сообщил BFM-Новосибирск. Ориентировочная дата — 24 июня. К этому времени «ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования», отметила госпожа Цунаева.

В 2020 году, когда отмечалось 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, традиционного шествия не было из-за пандемии. Состоялась только виртуальная акция на специальном сайте в интернете. Тогда на онлайн-шествие поступило более трех миллионов заявок, поэтому трансляция продолжалась в течение двадцати дней.