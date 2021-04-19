Новосибирским ветеранам ВОВ выплатят 5 миллионов рублей к 76-й годовщине Великой Победы

Единовременную выплату ко Дню Победы участникам и инвалидам войны Пенсионный фонд региона начал осуществлять в апреле. Эта выплата установлена Указом Президента РФ и стала ежегодной с 2019 года. Размер единовременного пособия – 10 тысяч рублей. Ее получателями являются 520 жителей Новосибирской области. «На единовременную выплату органами ПФР по Новосибирской области будет направлено более 5 миллионов рублей, – пояснили в пресс-службе регионального ПФР. – Все средства будут перечислены до майских праздников. В зависимости от выбранного гражданином способа получения пенсии выплата будет произведена либо через кредитные организации (банки), либо через организации федеральной почтовой связи».

Данная выплата полагается инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которые постоянно проживают на территории РФ, а также в Литве, Латвии и Эстонии. Обращаться с заявлением для получения денег не требуется - выплата осуществляется на основании имеющихся в распоряжении органов ПФР документов.

В прошлом году ветеранам Великой Отечественной войны выплатили по 75000 рублей ко Дню Победы, а труженикам тыла по 50000 рублей. Увеличенный размер выплаты был связан с 75-летним юбилеем со Дня Победы. «У нас 75 лет Победы, поэтому, я думаю, это будет оправдано и люди это поймут, окажем помощь, связанную с этой цифрой – 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч труженикам тыла», - сказал тогда Владимир Путин во время встречи с ветеранами.