Амбициозные новосибирцы: более 20% жителей нашего города хотят руководить фирмой, в которой работают

Каждый пятый житель Новосибирска мечтает возглавить компанию, в которой он трудится. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. По результатам опроса, 21% горожан согласились бы возглавить свою организацию. При этом 67% опрошенных новосибирцев, скорее, отказались бы от такого предложения.

В целом по России 24% от общего числа респондентов хотели бы возглавить компанию, в которой работают. У 62% россиян такой мечты нет. Среди мужского и женского населения первых в списке желающих оказалось больше: 28% против 17%. По результатам исследования, самые амбициозные специалисты живут в Уфе: 28% согласных занять кресло руководителя. Реже других возглавить компанию хотели бы жители Нижнего Новгорода и Омска (по 20%), а также Перми (19%).