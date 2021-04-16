Губернатор Новосибирской области принял участие в заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив

Совещание в режиме видеоконференции провел президент Владимир Путин.
Ключевыми вопросами заседания стали повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.
Комплекс федеральных и региональных мер, направленных на повышение доступности госуслуг в социальной сфере, разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которая реализуется Агентством стратегических инициатив по поручению президента России. Для разработки механизмов НСИ выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации: получение амбулаторной или стационарной медицинской помощи, организация соцобслуживания для пожилого родственника, получение пособия на ребенка, поиск работы через центр занятости, запись ребенка в детский сад.
Например, в Новосибирской области с 2014 года распределение путевок в детсады осуществляется автоматически региональной системой «Электронный детский сад». Сегодня в нашем регионе есть три варианта подачи заявления: через Единый портал Госуслуг (ЕПГУ), через МФЦ и лично – в отделе образования. В 2020 году 71% заявлений на зачисление в детский сад были поданы в электронном виде через ЕПГУ (31702 из 44459). А в 2019 году в электронном виде было подано только 42% заявлений (увеличение по 2020 году по сравнению с 2019 составляет 67% или плюс 12757 заявлений, поданных через ЕПГУ).
В прошлом году в Новосибирской области была создана возможность записи через Единый портал Госуслуг и в первый класс. Внедрение подобной электронной системы стало возможным благодаря сотрудничеству двух платформ – ЕПГУ и ГИС НСО «Электронная школа». Всего в 2020 году было подано более 60 тысяч заявлений на зачисление в школу, из которых почти 13 тысяч — через ЕПГУ (примерно 21,6%). За период с 1 по 13 апреля 2021 года всего подано 16 047 заявлений, из которых почти треть — через портал Госуслуг.
Также с 2018 года действует информационная система «Навигатор дополнительного образования детей Новосибирской области», которая предоставляет семьям возможности по выбору на одной площадке любой программы дополнительного образования, реализуемой на территории нашего региона. Это единый информационный ресурс, призванный не только облегчить выбор программ и запись на них, не выходя из дома в любое удобное время, но и предоставить возможность получения сертификата дополнительного образования. Помимо объединения информации о дополнительных общеобразовательных программах и организациях их реализующих, обучающимся предоставляется бесплатное профориентационное тестирование. Оно помогает грамотно выбрать направление для занятий ребенка в зависимости от его сильных сторон.
Фото: архивы пресс-служб
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