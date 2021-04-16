Губернатор Новосибирской области принял участие в заседании Президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив

Ключевыми вопросами заседания стали повышение доступности и улучшение качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

Комплекс федеральных и региональных мер, направленных на повышение доступности госуслуг в социальной сфере, разработан в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ), которая реализуется Агентством стратегических инициатив по поручению президента России. Для разработки механизмов НСИ выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации: получение амбулаторной или стационарной медицинской помощи, организация соцобслуживания для пожилого родственника, получение пособия на ребенка, поиск работы через центр занятости, запись ребенка в детский сад.

Например, в Новосибирской области с 2014 года распределение путевок в детсады осуществляется автоматически региональной системой «Электронный детский сад». Сегодня в нашем регионе есть три варианта подачи заявления: через Единый портал Госуслуг (ЕПГУ), через МФЦ и лично – в отделе образования. В 2020 году 71% заявлений на зачисление в детский сад были поданы в электронном виде через ЕПГУ (31702 из 44459). А в 2019 году в электронном виде было подано только 42% заявлений (увеличение по 2020 году по сравнению с 2019 составляет 67% или плюс 12757 заявлений, поданных через ЕПГУ).