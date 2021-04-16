Самые трудолюбивые и продуктивные новосибирские работники – женщины «сорок плюс»

В опросе приняли участие более двух тысяч компаний по всей стране, причем около половины из Новосибирска. По результатам опроса, женщины старше сорока лет работают на 14% эффективнее своих коллег. Работодатели отметили их аккуратность, стрессоустойчивость, они умеют работать в команде и просят о повышении и прибавке к зарплате в два раза реже, чем молодежь. Одновременно с этим только каждый пятый работодатель готов принять на работу женщин старше сорока лет. Большинство – 88% – отдает предпочтение работникам от двадцати пяти до сорока лет.

Значительная часть женщин от сорока лет в России (21%) работает в сфере торговли, меньше – в сфере образования, здравоохранения и общественного питания.