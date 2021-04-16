Суммы растут. По примеру рэпера Моргенштерна сразу две компании перевели солидные пожертвования в рамках акции «День заботы»

Напомним, что популярный рэпер Моргенштерна сделал самое крупное в истории акции пожертвование в размере 666 666 рублей. Однако на данный момент его рекорд уже дважды побит. Сотрудники наркологического центра EvaMed принесли в благотворительный фонд «Наши дети» 777 777 рублей. А компания NL International перевела 888 888 рублей.

Всего в этом году более двух тысяч человек пожертвовали 5 918 785 рублей на поддержку подростков из детских домов. Организаторы проекта говорят, что продолжат работать, искать средства, потому что у каждого подростка из детского дома должен быть наставник.

«Да, такие дети не похожи на милых котиков, и их, наверное, не так жалко. Но мы в этих взрослых детях видим прежде всего детей, у которых было далеко не безоблачное детство, а теперь с этим багажом они готовятся к самостоятельной жизни. Готовятся практически в одиночестве. Мы хотим, чтобы эти ребята знали, что их дальнейшая жизнь может быть светлой. Это зависит только от них самих, – говорит директор благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова. – Мы очень благодарны всем, кто поддерживает нашу акцию уже на протяжении шести лет. И также рады, что в этом году к нам присоединились новые участники. Это значит, что люди неравнодушны к тому, что мы делаем».

Фото: инстаграм Моргенштерна