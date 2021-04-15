Губернатор под защитой. Андрей Травников вакцинировался от коронавируса

Андрей Травников сделал прививку от коронавируса. Об этом губернатор Новосибирской области глава региона написал сегодня, 15 апреля, на своей странице в Инстаграме. «Привился от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Чувствую себя отлично. Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! Желаю всем хорошего дня!» - сообщил подписчикам губернатор.

Фото: архивы пресс-служб