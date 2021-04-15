Шоурумы, кафе и таксопарки. Какие бизнес-идеи чаще всего планируют реализовать новосибирцы

Эксперты Яндекса провели исследование по запросам в поисковике, которые начинаются на «как открыть». За 2018-2020 годы в Новосибирске в пятерку популярных идей для бизнеса вошли магазины одежды, шоурумы, кафе, таксопарки и пекарни. Во второй половине списка десятка самых популярных бизнес-идей: магазины пива, салоны красоты, аптеки, магазины продуктов и кофейни.

«Интерес к некоторым видам бизнеса отличает новосибирцев от жителей большинства других крупных городов, – рассказали в Яндекс.Бизнесе. – Не все из них популярны, зато про них здесь спрашивают заметно чаще среднего. Сильнее всего Новосибирск выделяется повышенным числом запросов про открытие магазинов пива, магазинов мяса и шоурумов». Значительно реже среднего в нашем городе задумываются о создании пунктов выдачи заказов, ларьков с шаурмой и турфирм. После двойного локдауна и закрытых границ эта сфера бизнеса становится менее популярной.

«Аналитики также составили тройки модных бизнесов разных лет — таких, интерес к которым в данный год вырос сильнее, чем к другим изученным бизнесам. Например, в 2014 году, на фоне запрета курения в кафе и барах, взлетел интерес к открытию кальянных, – сообщили в сервисе Яндекс.Бизнес. – В 2016-м многие задумались о своей бургерной, в 2018-м резко выросло число запросов об открытии онлайн-школ. В прошлом году россияне больше прежнего интересовались пунктами выдачи, курьерскими компаниями и кухнями с доставкой».