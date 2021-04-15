Многодетным семьям будут частично компенсировать ипотечные выплаты

14 апреля Государственная Дума приняла в третьем чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Этот закон поддержало 394 депутата. Как отметил спикер Госдумы Владимир Володин, «законопроект направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита. Семьи смогут направить эти средства на погашение ипотеки под строительство, покупку недостроенного дома или на оплату паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива».

Спикер напомнил, что многодетные семьи получают сегодня от государства более миллиона рублей, которые они могут направить на решение жилищного вопроса (это материнский капитал, который в 2021 году составляет 639 431 рублей, и 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка). «Законопроект делает жилье для многодетных более доступным», — отметил господин Володин.