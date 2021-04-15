Большие показатели малого бизнеса. Более 20% населения нашего региона работают в сфере малого бизнеса

Назвали регионы с самой высокой вовлеченностью жителей в малый бизнес. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. Лидерами рейтинга вовлеченности населения страны в малый бизнес оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Калининградская и Нижегородская области. В этих субъектах на предприятиях малого и среднего бизнеса трудятся больше 20% общей численности рабочей силы.

В целом по России на долю работников предприятий малого и среднего бизнеса приходится 15,1% от общей численности рабочей силы или 11,3 млн человек. За 2020 год численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса РФ сократилась на 4%.