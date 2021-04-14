Дети в Новосибирской области будут отдыхать с соблюдением всех мер безопасности

Загородные лагеря в летний период будут работать с учетом 75% наполняемости.
Подготовку к проведению в регионе детской оздоровительной кампании прокомментировал губернатор Андрей Травников: «Вопросы детского летнего отдыха всегда находятся на особом контроле. В прошлом пандемийном году детская оздоровительная кампания фактически не проводилась. В этом году с учетом достаточно спокойной эпидемиологической обстановки дети снова смогут съездить в загородные лагеря, провести больше времени на природе, пообщаться со сверстниками, найти новых друзей. Сейчас ведется большая работа по подготовке учреждений и организаций, направленная в том числе на обеспечение санитарной безопасности, необходимых мер, предписанных рекомендациями Роспотребнадзора. Уверен, что к началу сезона наши организации будут на 100 процентов готовы, чтобы достойно принять наших ребят. На оперативном совещании 26 апреля я заслушаю доклад профильного министерства о результатах этой работы».
Вопросы подготовки к проведению летней оздоровительной кампании детей в 2021 году обсуждались 14 апреля на заседании межведомственной комиссии (МВК) Новосибирской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Заседание провел заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в частности, он подчеркнул, что предстоящая кампания пройдет в новых для нас условиях, ключевыми приоритетами являются особое отношение к обеспечению повышенной безопасности детей, руководителям организаций и председателям межведомственных комиссий нужно в ежедневном режиме контролировать процесс подготовки лагерей к открытию.
Как доложил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в новых условиях, с учетом требований принятого СанПиНа, организации отдыха и оздоровления детей начали работать уже с февраля 2021 года. Согласно установленным санитарным нормам, обеспечен единовременный заезд детей и персонала, отменены родительские дни, мероприятия с участием детей проводятся преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. Исключены массовые мероприятия с участием детей в закрытых помещениях, ограничены контакты между отрядами. Последние изменения СанПиНа, отметил министр, частично облегчили подготовку к началу летней кампании: допускается работа организации без проживания персонала на ее территории при условии проведения еженедельного обследования персонала на COVID-19, общая наполняемость организаций увеличена с 50 до 75% от проектной мощности.
Финансирование оздоровительной кампании в Новосибирской области из областного бюджета в 2021 году составляет более 520 миллионов рублей на приобретение путевок, на обеспечение проезда к месту отдыха и обратно, на финансирование мероприятий, направленных на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей во время каникул.
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