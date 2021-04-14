Вакцинируют в родных стенах. Новосибирцев начали прививать от COVID-19 на дому

«В приоритете на вакцинацию против коронавируса у нас пациенты 60 лет и старше. Среди них есть те, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику. У каждого участкового терапевта есть списки таких пациентов, они работают с ними, объясняют значимость прививки против коронавирусной инфекции, рассказывают о показаниях и противопоказаниях», – рассказала заведующая поликлиникой Галина Тимко.

Список таких пациентов участковые терапевты передают заведующей. Она составляет маршрут для выездной бригады на смену: 10 адресов. Бригада забирает термосумку со «Спутником V» в аптеке больницы: там установлены две вместительные морозильные камеры, в которых хранится весь запас вакцины поликлиники. В сумке лежат термометр для контроля и хладоэлементы, чтобы можно было несколько часов поддерживать необходимую для вакцины температуру. С собой у медиков кроме термосумки – несколько контейнеров – в них все, что необходимо для процедуры, даже специальный бокс для медицинских отходов.