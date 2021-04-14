Вакцинируют в родных стенах. Новосибирцев начали прививать от COVID-19 на дому

Мобильные бригады медиков выезжают к пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
На данный момент в Новосибирской области сформировано 39 мобильных бригад. Они вакцинируют не только коллективы на предприятиях, но и выезжают на дом к тем, кто не может сам прийти в прививочный кабинет. Такая выездная прививочная бригада, в частности, работает в поликлинике больницы № 25 Новосибирска. На прошлой неделе медики начали выезжать и на дом к маломобильным пациентам.
«В приоритете на вакцинацию против коронавируса у нас пациенты 60 лет и старше. Среди них есть те, кто по состоянию здоровья не может прийти в поликлинику. У каждого участкового терапевта есть списки таких пациентов, они работают с ними, объясняют значимость прививки против коронавирусной инфекции, рассказывают о показаниях и противопоказаниях», – рассказала заведующая поликлиникой Галина Тимко.
Список таких пациентов участковые терапевты передают заведующей. Она составляет маршрут для выездной бригады на смену: 10 адресов. Бригада забирает термосумку со «Спутником V» в аптеке больницы: там установлены две вместительные морозильные камеры, в которых хранится весь запас вакцины поликлиники. В сумке лежат термометр для контроля и хладоэлементы, чтобы можно было несколько часов поддерживать необходимую для вакцины температуру. С собой у медиков кроме термосумки – несколько контейнеров – в них все, что необходимо для процедуры, даже специальный бокс для медицинских отходов.
В числе пациентов бригады – Геннадий Михайлович и Валентина Алексеевна Попеляевы. Им обоим уже за 80. В поликлинику они давно не ходят, терапевт раз в месяц приходит к ним домой для дежурного осмотра. Пара записана на прививку первым компонентом Гам-КОВИД-Вак на 13 апреля. Первым делом супруги уточнили, каким препаратом их будут вакцинировать: «Спутником»? Очень хорошо. Мы про наши вакцины очень много знаем, телевизор смотрим. Это хороший препарат».
В состав выездной бригады обязательно входит терапевт, перед прививкой она очень внимательно осматривает обоих пациентов, особое внимание – давлению и сатурации. Геннадий Михайлович отметил, что он с супругой очень волновался накануне вакцинации. К счастью, все показатели в пределах нормы. Можно размораживать ампулы.
Весь процесс вакцинации двух человек с осмотром, заполнением документов, разморозкой ампул, занимает минут сорок. Еще полчаса после укола медики проводят с пенсионерами – нужно убедиться, что все хорошо. Затем терапевт позвонит вечером и на следующий день, чтобы уточнить о самочувствии.
Фото: архивы пресс-служб
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