Прогулки по правилам. Мэрия города определит, где можно выгуливать собак

Прокуратура Новосибирска через суд добилась решения вопроса о местах для выгула собак. Информация об этом появилась на сайте регионального ведомства в понедельник, 12 апреля. Согласно Федеральному закону об ответственном обращении с животными, обязанность по определению таких площадок возложена на орган местного самоуправления — в конкретном случае, на мэрию города. Однако с 2019 года документ, утверждающий местоположение собачьих площадок, так и не был принят. В его отсутствие владельцы питомцев выгуливают их не в предназначенных для этого зонах, тем самым нарушая «права и законные интересы неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду».

«Поскольку бездействие мэрии носило длящийся характер, прокуратура г. Новосибирска предъявила в Центральный районный суд г. Новосибирска административное исковое заявление о возложении на мэрию города обязанности к разработке (утверждению) нормативного правового акта, которым будут определены разрешенные места для выгула домашних животных», – отметили в прокуратуре. Исковые требования суд удовлетворил в полном объеме, решение еще не вступило в законную силу.