В Новосибирской области зарегистрирован первый укус клеща

Жительницу Новосибирской области укусил клещ во время отдыха на даче. Это первый случай укуса клеща, зарегистрированный на территории региона с начала 2021 года. Как сообщил руководитель областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания в понедельник, 12 марта, пострадавшая находилась на садовом участке, расположенном в Ордынском районе региона. Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако известно о нем стало только сейчас.

Сибирячка обратилась в медицинское учреждение, клеща исследовали: анализы показали, что поводов для беспокойства нет. К счастью, представитель отряда паукообразных не был переносчиком ни боррелиоза, ни клещевого энцефалита.