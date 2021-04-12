«Наша планета – часть огромного космоса, но при этом она очень хрупка». Космонавт-испытатель Анна Кикина поздравила новосибирцев с юбилеем первого полета Гагарина

Космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Анна Кикина поздравила земляков с Днем космонавтики. «Юрий Гагарин начал космическую эстафету полета человека к звездам, и на сегодняшний день около 600 землян побывали на орбите нашей планеты. В скором времени буду рада принять эстафетную палочку и я. Тогда я смогу рассмотреть свой родной и любимый город высоты станции МКС. Наша планета часть огромного космоса, но при этом она очень хрупка. Вместе мы в силах сохранить общий дом. Желаю всем нам звездных успехов и космической удачи в достижении самой сокровенной мечты, — отметила девушка.

Анна выросла и получила базовое образование в Новосибирске, где окончила школу №29 со спортивным уклоном. В 2005 году завершила курсы при МЧС России, является инструктором по обучению населения основам оказания первой помощи на месте происшествий, имеет удостоверение спасателя. В последующем Анна Кикина получила красный диплом Новосибирской государственной академии водного транспорта.

В отряд кандидатов в космонавты-испытатели попала случайно, пройдя открытий Роскосмосом конкурс для молодежи. Обычно в отряд космонавтов идет отбор в закрытом конкурсе среди профессиональных летчиков, спортсменов-парашютистов и других специалистов с качественной физической и спортивной подготовкой. Как правило, отбор профессионалов начинается от 35 лет. И вдруг, впервые в истории Роскосмоса, был объявлен конкурс для молодежи. Заполнив анкету и пройдя серьезный, многоуровневый отбор Аня вошла в число счастливчиков из восьми человек.

Сейчас Анна Кикина – первая российская девушка-космонавт из гражданских, которая может полететь в космос. В ноябре 2017 года она в качестве бортинженера принимала участие в международном изоляционном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.