Новосибирцы не хотят возвращаться в офлайн с удаленки. За «домашний офис» голосуют 66% работающих граждан

Жители Новосибирской области в большинстве своем не хотят выходить на работу в офис. Об этом рассказали эксперты hh.ru Сибирь. Также они изучили вакансии с предложениями удаленного режима работы в регионе.

Согласно исследованиям, 25% жителей Новосибирской области, которые весной 2020 года ушли на удаленку, в марте 2021 года вернулись в офисы. Среди новосибирцев, которые пока работают из дома, только 3% хотели бы вернуться в офисы на полную рабочую неделю, 26% готовы к работе в гибридном графике, 66% не хотят возвращаться обратно.

Сегодня количество удаленных вакансий в регионе растет не так активно, как во время начала пандемии. За последний месяц работодатели разместили около 2000 вакансий с пометкой «можно работать из дома». 63% из них – для IT-специалистов, 14% – для менеджеров по продажам, 12% – для административного персонала, по 9% – для начинающих специалистов и маркетологов, 8% – для педагогов. Специалистам, которые трудятся на дистанционке, в апреле 2021 года в среднем предлагают зарплату в 65 тысяч рублей.