Новосибирцы готовы помогать родителям материально или чаще ждут помощи от них?

Трудоспособные новосибирцы оказались более отзывчивыми и щедрыми по отношению к родителям, чем жители других регионов страны. Они готовы каждый месяц отправлять своим родителям-пенсионерам почти по 10 тысяч рублей. При этом бывают и обратные ситуации, когда материально молодых поддерживает старшее поколение. На шее у своих стариков сидит каждый пятый житель столицы Сибири. Об этом, опросив три тысячи россиян старше 18 лет, заявили эксперты SuperJob.

«На помощь родителям россияне в среднем тратят 8500 рублей в месяц. В Новосибирске на помощь родителям выделяют в среднем 9,3 тысяч рублей в месяц, наравне с Красноярском это седьмой результат по таким затратам среди жителей городов-миллионников в стране, — рассказали эксперты SuperJob. — В Москве и Санкт-Петербурге средняя сумма выше и составляет 15 и 13 тысяч рублей в месяц соответственно».

55% россиян считают, что взрослые дети обязательно должны помогать своим родителям материально, 35% делают это только в тех случаях, если родители находятся в тяжелом материальном положении. Чаще остальных о необходимости финансовой поддержки родителей при любых условиях говорили мужчины, молодежь до 24 лет и россияне с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. 22% россиян поддерживают своих родителей финансово на постоянной основе. 36% россиян делают это время от времени, по необходимости. У 18% респондентов обратная ситуация: родители помогают им. Каждый десятый признался, что поддерживает родителей материально крайне редко.