666 666 рублей от Моргенштерна. Рэпер сделал крупное пожертвование в рамках благотворительной акции «День заботы»

Популярный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на проект «Наставничество» во время акции «День заботы», которую проводит новосибирский благотворительный фонд «Солнечный город». «Вчера было сделано крупнейшее за всю историю акции «День заботы» пожертвование от частного лица. Наш герой разрешил опубликовать его имя! Поэтому не будем скрывать. Известный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» в республике Башкортостан в рамках акции «День заботы»! Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не всё равно, — сообщил фонд на своей странице в Инстаграме. — Честно, мы не знаем, сколько часов своей работы пожертвовал нам Моргенштерн. Да это и неважно».

Проект «Наставничество» фонд реализует в девятнадцати городах. Он направлен на сопровождение общения взрослых и подростков из детских домов. Деньги нужны на оплату психологов и кураторов, которые будут сопровождать работу наставников и детей.

Фото: инстаграм-аккаунт Моргенштерна