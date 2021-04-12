В своем послании Федеральному собранию президент сообщит о новых пособиях для населения

В запланированном на 21 апреля послании Федеральному собранию России Владимир Путин заявит о новых выплатах населению страны. В частности, речь идет о выплатах детям. В послании глава государства будет говорить и о том, что Россия лучше других стран смогла справиться с коронавирусной пандемией. Кроме того, президент коснется вопроса о давлении Запада на нашу страну. В числе тем также обновление управленческого корпуса России. На организацию ежегодного послания Владимира Путина потратят 94,7 млн рублей. Послание будет пройдет в очном формате. Будут ли его участники проходить ковидный карантин, в настоящее время неизвестно.