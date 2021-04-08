«Новые люди» поддержат популяризацию скандинавской ходьбы, строительство площадки для особенных детей и художественную роспись поликлиник

Всероссийский конкурс «Марафон идей» стартовал 12 февраля. В течение месяца проходил сбор заявок. Всего из 65 регионов поступило больше 15 тысяч предложений, в том числе больше 170 заявок из Новосибирской области. Начиная с 15 марта, в городах страны проходили конференции, на которых отбирались лучшие инициативы. А 7 апреля состоялся новосибирский финал конкурса. На суд жюри было представлено десять социальных инициатив, часть которых уже реализуется, но нуждается в небольшой финансовой, организационной, законодательной поддержке.

Победителями были признаны Ольга Щербинина с проектом популяризации скандинавской ходьбы в регионе, Елена Коростелева с проектом организации коммуникативной площадки для детей с ОВЗ и Юлия Карпунина с проектом арт-росписи детских поликлиник. Каждому победителю будет предоставлена финансовая поддержка от «Новых людей» в размере 100 тысяч рублей.

При этом помощь получат и другие финалисты конкурса. Часть проектов, требующих небольшого финансирования, жюри решили поддержать из собственного кармана. Автору проекта в сфере эко-туризма лидер «Новых людей» в заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева предложила присоединиться к готовящейся акции партии по высадке зеленых насаждений. Части проектов депутат пообещала поддержку на законодательном уровне.

Фото: архивы пресс-служб