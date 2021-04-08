Будет новая школа и современная котельная. Личный прием граждан губернатором прошел продуктивно

На апрель 2021 года запланированы процедуры по определению подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ. Завершение строительства и ввод нового здания школы в эксплуатацию планируется до 1 сентября 2023 года. Проектом предусмотрено строительство нового 2–4-этажного здания сложной формы, в котором планируется разместить кабинеты математики, русского языка, истории, географии, физики с лаборантской, химии с лаборантской, информатики, биологии, музыки, изобразительному искусству, ОБЖ, гардероб на 299 мест, два пассажирских лифта, спортивный зал, столовую с обеденной зоной на 156 человек; актовый зал на 150 мест; библиотеку, медицинский блок. Проектными решениями будет обеспечена доступность территории и всех этажей здания для детей с ограниченными возможностями здоровья. Места для занятий запроектированы во всех классах-кабинетах, в спортивном зале и в библиотеке.

Фото: архивы пресс-служб