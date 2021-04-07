Побывать в космическом путешествии мечтает каждый третий житель страны

В преддверии Дня космонавтики аналитика сервиса SuperJob выяснили, что 31% россиян мечтает о полете в космос. Причем «космические мысли» чаще посещают мужчин, чем женщин: 38 и 24% соответственно.

Среди опрошенных с доходом ниже 30 тысяч рублей желающих покорить просторы космоса оказалось 25%. Среди тех, у кого доход превышает 80 тысяч рублей ― уже 36%.

Кроме того, по данным опроса, больше всего отправиться в космос хотят программисты, инженерно-технические работники (46%), аналитики (45%), менеджеры по закупкам (44%), квалифицированные рабочие (38%) и системные администраторы (37%). При этом среди операторов call-центров, менеджеров по логистике и водителей — только 24%. Среди юристов и менеджеров по найму рабочего персонала ― по 23%, а медсестер — 14%.