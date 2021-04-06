Выдали сертификаты. Более 39 тысяч многодетных семей из Новосибирской области получили финансовую помощь в рамках нацпроекта «Демография»

Областной семейный капитал — одна из мер социальной поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Размер выплаты составляет 112 378, 24 руб. Право на распоряжение областным семейным капиталом у семей региона наступает не ранее чем по истечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов отметил, что эта мера поддержки, действующая на территории области с 2012 года как региональная, показала свою эффективность и была включена с 2019 года в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». На сегодняшний день сертификат получили уже 39 305 многодетных семей региона. Распорядились средствами 26 929 родителей.

Многодетные семьи могут направить выплату на улучшение жилищных условий, приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники, обучение детей, социальную адаптацию ребенка с инвалидностью, подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения или формирование накопительной части трудовой пенсии.