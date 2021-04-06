Депутаты Государственной думы намерены в два раза сократить уровень бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета по контролю и регламенту в Госдуме рассказал, что снизить бедность в РФ в два раза реально. «Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того — в ближайшие годы. И в том числе часть наших предложений этому посвящено. Есть меры вполне разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться этой цели», — цитирует слова Кудрина пресс-служба Госдумы.

При этом глава Счетной палаты не назвал конкретные методы по снижению бедности, объяснив это тем, что меры «социально чувствительны». «Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры, потому что они очень чувствительны и социально чувствительны. Потому что много обещаний вызывают много ожиданий. Они — на рассмотрении правительства», — добавил господин Кудрин.

По данным Новосибирскстата, сегодня за чертой бедности находятся 14% новосибирцев. Около 400 тысяч человек имеют доходы ниже прожиточного минимума, то есть менее 12 тысяч рублей.