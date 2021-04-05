Продлить электронные больничные не выходя из дома смогут пожилые новосибирцы

Новосибирцы старше 65 лет, соблюдающие режим самоизоляции, могут продлить электронный больничный, не выходя из дома. Соответствующие изменения в распоряжение «Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше» внес губернатор Андрей Травников.



Продлить электронный больничный лист могут те сотрудники старше 65 лет, которые не перешли на удаленку и не находятся в отпуске. «Работодателям рекомендовано сообщать в Фонд социального страхования о застрахованных гражданах в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, за периоды с 1 по 14 апреля 2021 года, с 15 по 28 апреля 2021 года, с 29 по 30 апреля 2021 года», — говорится в сообщении Минсоцразвития Новосибирской области.