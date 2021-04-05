В этом году больше новосибирских ребят смогут отправиться в летние лагеря

К лету этого года года в Новосибирской области вместимость детских оздоровительных лагерей увеличат до семидесяти пяти процентов. Ранее заполнять спальные корпуса можно было только наполовину. Об этом заявил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания правительства в понедельник, 5 апреля 2021 года.

В лагеря области разрешат заезды детей и из других регионов страны в зависимости от эпидемиологической ситуации, добавил Александр Щербатов. На данный момент в лагерях Новосибирской области отдыхает 792 ребенка.

Также условия проживания смягчили и в отношении персонала. «Перед началом каждой смены персонал загородных оздоровительных учреждений проходит тестирование на коронавирусную инфекцию, – отметил руководитель Роспотребнадзора. Еще нововведения персоналу: можно проживать вне территории загородных оздоровительных учреждений, но при условии еженедельного тестирования».