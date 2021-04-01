День заботы – годы дружбы: 11 апреля состоится масштабная благотворительная акция

По данным за 2019 год, в детских домах страны находится 30 028 подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста. Но подростки в детских домах не должны оставаться один на один со своими недетскими проблемами: им нужен значимый взрослый, который станет примером, поддержит и примет ребенка «здесь и сейчас», покажет жизнь за стенами сиротского учреждения.

«Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. За 6 лет существования проекта мы нашли наставников для 550 ребят по всей России. В Новосибирске проект реализуется с 2014 года, за это время создано 87 пар «наставник-ребенок». Но мы точно знаем, что сможем больше! Поэтому, чтобы в 2021 году проект продолжил работать в 14 регионах, еще 200 подростков нашли своих старших друзей, а уже существующие пары регулярно поддерживали психологи и кураторы, нужно собрать 16 800 000 рублей.

11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату работы проекта «Наставничество».