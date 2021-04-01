День заботы – годы дружбы: 11 апреля состоится масштабная благотворительная акция

11 апреля в России в шестой раз пройдет масштабная благотворительная онлайн-акция «День заботы». Цель этого года – собрать 16 800 000 рублей на поиск и сопровождение наставников для подростков из детских домов в 14 регионах: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите и Рязани. Организатор акции – детский благотворительный фонд «Солнечный город» при поддержке коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».
По данным за 2019 год, в детских домах страны находится 30 028 подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста. Но подростки в детских домах не должны оставаться один на один со своими недетскими проблемами: им нужен значимый взрослый, который станет примером, поддержит и примет ребенка «здесь и сейчас», покажет жизнь за стенами сиротского учреждения.
«Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков, находящихся в детских домах. За 6 лет существования проекта мы нашли наставников для 550 ребят по всей России. В Новосибирске проект реализуется с 2014 года, за это время создано 87 пар «наставник-ребенок». Но мы точно знаем, что сможем больше! Поэтому, чтобы в 2021 году проект продолжил работать в 14 регионах, еще 200 подростков нашли своих старших друзей, а уже существующие пары регулярно поддерживали психологи и кураторы, нужно собрать 16 800 000 рублей.
11 апреля на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором любой желающий сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату работы проекта «Наставничество».
«Ранее во время этой акции мы собирали средства на оплату больничных нянь для малышей от 0 до 5 лет. Сейчас мы решаем эту проблему на законодательном уровне и делаем так, чтобы социальные няни в России были у всех детей, оказавшихся в больнице без родителей. Проблема социализации подростков-сирот не менее важная, хотя и более сложная для объяснения широкой аудитории. Наша цель в этом году – доступно показать, как нужна поддержка ребятам, готовящимся к взрослой жизни практически в одиночестве, и обеспечить работу проекта в действующих регионах на ближайший год, чтобы у нас были ресурсы на запуск “Наставничества” в новых регионах. Взрослые дети – тоже дети, и они заслуживают заботы, уважения и принятия»,– говорит Марина Аксенова, директор фонда «Солнечный город».
«День заботы» – всероссийская акция детского благотворительного фонда «Солнечный город», которая проходит ежегодно в апреле при поддержке коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».
В 2020 году в акции приняло участие более 13,5 тысяч человек и было собрано 9,4 млн рублей для оплаты труда нянь в больницах Новосибирска, Екатеринбурга, Башкирии, Казани, Калининграда и Симферополя. Двигателем акции является поддержка неравнодушных людей, и традиционно об акции рассказывают: телеведущая Татьяна Лазарева, Тимур Родригез, актриса Варвара Шмыкова, Юлия Маргулис, Елена Лядова, Андрей Кайков, фитнес-модель Екатерина Усманова, социальная сеть «ВКонтакте», компании 2ГИС, СДЭК.
В 2021 году акция «День заботы» стала победителем национальной премии «Серебряный Лучник» в номинации «Благотворительность».
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