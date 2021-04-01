Нововведения апреля-2021: от индексации пенсий до отмены коронавирусных льгот

Получение водительских прав



С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзаменов на водительские права. Нововведения коснутся в первую очередь практической части экзамена — отменяется вождение на закрытой площадке для тех, кто собирается управлять легковыми, грузовыми автомобилями и автобусами.



Вместо этого сотрудники ГИБДД будут оценивать навыки управления автомобилем в условиях реального дорожного движения.



В машине при этом теперь может находиться наблюдатель - представитель автошколы или общественного объединения либо другой экзаменующийся, что позволит разрешить возможные спорные ситуации.



Система оценки навыков управления автомобилем на экзамене также изменилась. Так, среди 19 грубейших ошибок, в случае которых экзамен прекращается, а водитель отправляется на переэкзаменовку, числятся непристегнутый ремень безопасности, разговор по мобильному телефону или любому другому переговорному устройству. За менее грубые нарушения - их в перечне 41 - будут начисляться штрафные баллы. Если претендент на права наберет 5 и более штрафных баллов, экзамен считается несданным.



Для водителей, сдающих экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами, ничего не меняется: они сдают экзамен на закрытой площадке. Теоретическая часть экзамена также меняться не будет.



Весенний призыв



В апреле в России стартует призыв на срочную военную службу. В соответствии с президентским указом призыву подлежат 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет.

Министр обороны Сергей Шойгу потребовал провести вакцинацию всех сотрудников военкоматов, которые участвуют в процедуре призыва, а также организовать дистанционное изучение призывников и осуществлять психологический отбор в соответствии с новейшими методиками и рекомендациями 2021 года.

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Он напомнил, что с началом пандемии в военкоматах были приняты беспрецедентные меры безопасности, военные комиссариаты укомплектовали необходимым медицинским оснащением, в пунктах сбора призывников строго соблюдался масочный режим и проводилась усиленная дезинфекция, все новобранцы получали средства индивидуальной защиты. Благодаря этому призывная кампания и укомплектование войск в 2020 году были проведены качественно и успешно. Итоги нынешнего весеннего призыва подведут 15 июля.

