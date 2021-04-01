Новосибирские студотрядовцы вышли на масштабную уборку снега в центре города

На борьбу со снегом вышли учащиеся новосибирских университетов. Всего в акции были задействованы более 300 членов студенческих отрядов.

«Акция — это такая штука, когда выходишь на один день. Тем она и интересна. Но если бы вы увидели студотрядовцев за работой, то поняли бы, что они сделают за один день столько, сколько некоторые делают за неделю. Молодость, скорость, энергия, ну и, мне кажется, масштаб. 315 человек на весь Красный проспект! Я думаю, что мы приведем его в порядок. И, по крайней мере, снег растает быстрее», — отмечает председатель комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

Провести акцию по борьбе со снегом — инициатива самих студентов.

Фото: группа «ВКонтакте» АСТ-54