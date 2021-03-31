Снизить безработицу в пять раз до конца года намерено новосибирское правительство

Объем социальных выплат безработным новосибирцам сократят в 2021 году в два раза, сообщило министерство труда и социального развития региона. «В 2020 году на социальные выплаты безработным гражданам — пособие по безработице, стипендия в период профессионального обучения безработных граждан, материальная помощь — за счет средств субвенции из федерального бюджета было израсходовано 4,8 млрд рублей, на 2021 год запланировано — 2,6 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы минтруда.

В ведомстве отметили, что новосибирцы, состоящие на учете в органах занятости, редко отказываются от предлагаемых должностей. В 2019 году от трех и более предложенных направлений отказались 150 человек. При этом безработными числились 53,6 тысячи граждан. За 2020 год отказались 125 человек при 142 тысячах безработных.

Правительство Новосибирской области намерено до конца года в пять раз снизить уровень безработицы, возросший к концу 2020-го до 5,2%. Планируется трудоустроить 63 тысячи человек.