Сельские зарплаты не на высоте. Новосибирская область оказалась лишь на 41 месте в рейтинге регионов

Аналитики сравнили зарплаты в малых городах и селах по регионам страны. Выяснилось, что по Новосибирской области средний уровень заработной платы составил 33,3 тысячи рублей в месяц, говорится в исследовании РИА Новости. С таким показателем наш егион занял лишь 41 месте по России. Стоит также отметить, что за год зарплаты в районах региона выросли на 7,8%.

Самые высокие зарплаты в малых и средних населенных пунктах получают жители северных и дальневосточных регионов — Ямало-Ненецкого (99,1 тыс.руб), Ханты-Мансийского (73 тыс.руб) автономных округов, Магаданской (100 тыс.руб) и Сахалинской (73,3 тыс.руб.) областей. «Это районы с хорошо развитой добывающей промышленностью, сосредоточенной главным образом вокруг месторождений», — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Среди сибиряков меньше всего получают жители Алтайского края, где средняя сельская зарплата – 26 тысяч рублей. Самые высокие показатели по Сибири – в Иркутской области, где ежемесячный заработок в среднем составляет 47,8 тысячи рублей.