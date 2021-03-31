Альтернативное правописание. Новосибирцы смогут поучаствовать в «Тотальном диктанте» на ТЭЦ-2

10 апреля одной из локаций «Тотального диктанта» станет ТЭЦ-2. Площадка будет небольшой — станция сможет принять не более двадцати человек. Это связано с противопандемическими ограничениями, которые еще продолжают действовать на ТЭЦ Новосибирска.

После написания диктанта можно будет посетить производственные цеха и музей станции, открытие которого состоялось в прошлом году. Экспозиция посвящена истории ТЭЦ-2, а также новосибирской энергосистемы, которой в этом году исполняется девяносто лет.

По данным организаторов «Тотального диктанта», ранее акция проходила на гидроэлектростанциях в разных регионах, но на тепловой электростанции диктант напишут впервые.

Фото: архивы пресс-служб