Альтернативное правописание. Новосибирцы смогут поучаствовать в «Тотальном диктанте» на ТЭЦ-2

Впервые одной из площадок проведения акции станет теплоэлектростанция.
10 апреля одной из локаций «Тотального диктанта» станет ТЭЦ-2. Площадка будет небольшой — станция сможет принять не более двадцати человек. Это связано с противопандемическими ограничениями, которые еще продолжают действовать на ТЭЦ Новосибирска.
После написания диктанта можно будет посетить производственные цеха и музей станции, открытие которого состоялось в прошлом году. Экспозиция посвящена истории ТЭЦ-2, а также новосибирской энергосистемы, которой в этом году исполняется девяносто лет.
По данным организаторов «Тотального диктанта», ранее акция проходила на гидроэлектростанциях в разных регионах, но на тепловой электростанции диктант напишут впервые.
Фото: архивы пресс-служб
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