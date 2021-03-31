Больше 5 миллиардов рублей. Столько президентских выплат получили новосибирские семьи с детьми до трех лет

Малоимущим новосибирским семьям с детьми до трех лет заплатили 5,1 млрд рублей по нацпроекту «Демография». Об этом сообщает Министерства труда и социальной политики Новосибирской области. В народе такие выплаты прозвали «путинскими», они были введены по инициативе президента. С 2019 года по март 2021 года выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получили 13 830 семей Новосибирской области.

Пособия получают семьи, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. В Новосибирской области это 26 108 рублей на человека. То есть, если в семье из четырех человек доход меньше 104 432 рублей в месяц, то семья может претендовать на пособие. Размер выплаты в 2021 году в нашей области – 12 729 рублей. Эти деньги платят до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Для оформления и продления меры поддержки необходимо обращаться с пакетом документов в центры социальной поддержки населения по месту жительства или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.