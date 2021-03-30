Трое новосибирцев получили государственные награды от президента

Документ «О награждении госнаградами РФ», подписанный главой государства, появился на официальном интернет-портале правовой информации. Президент присвоил государственные награды трем жителям Новосибирской области.

Декан факультета биолого-технологического факультета НГАУ — доктор биологических наук, профессор Константин Жучаев получил звание «Заслуженный работник высшей школы РФ». На государственном уровне отметили заслуги господина Жучаева в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, многолетнюю добросовестную работу медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» была присвоена директору технического лицея №176 в Карасуке Сергею Кривушеву. Президент Фонда помощи инвалидам радиационных катастроф Дмитрий Михеев удостоился ордена Почета за активную общественную деятельность.