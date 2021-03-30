Неправильное питание. Прокуратура обнаружила нарушения в организации питания школьников и детсадовцев

Городская и районные прокуратуры проверили мэрию и образовательные учреждения на соблюдение правил при организации питания детей. Выявили множественные нарушения – еду хранят неправильно, используют продукты без оформленных документов, нарушают санитарно-эпидемиологические требования. «Также выявлен ряд нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок продуктов питания для обучающихся образовательных организаций. Нарушения правил хранения продуктов, санитарных правил ставят под угрозу здоровье и жизнь обучающихся. Проверка выявила отсутствие со стороны мэрии надлежащего контроля за работой подчиненных сотрудников и подведомственных учреждений», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По выявленным нарушениям прокуратура внесла представление мэру Анатолию Локтю. К дисциплинарной ответственности привлекли и четырнадцать работников, непосредственно допустивших несоблюдение санитарных правил.