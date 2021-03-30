31 марта – последний день подачи заявлений на единовременную выплату семьям с детьми до восьми лет

У россиян осталось всего два дня, чтобы успеть оформить единовременное пособие на детей до восьми лет в размере пяти тысяч рублей. 1 апреля Пенсионный фонд прекращает прием заявлений, сообщает пресс-служба ПФР по Новосибирской области. «Обращаем ваше внимание, что 31 марта 2021 года – последний день приема Пенсионным фондом заявлений на единовременную выплату семьям с детьми по Указу Президента РФ от 17 декабря 2020 года в размере 5 тысяч рублей. Право на данную выплату имеют дети, которым еще не исполнилось 8 лет», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что пять тысяч рублей выплачивается на каждого ребенка до восьми лет вне зависимости от доходов семьи. Подать заявлении можно портал Госуслуг, в лично в МФЦ или в отделениях ПФР, При подаче документов необходимо указать реквизиты счета.