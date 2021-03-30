Четвероногие братья в зоне риска? Директор центра Гамалеи рассказал, что животные тоже будут заражаться короновирусом

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что следующий этап распространения коронавируса — заражение животных: «Следующий этап — заражение сельскохозяйственных и домашних животных. И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается. Поэтому вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать». Ученый добавил, что нужно быть готовым к сосуществованию с ковидом, и вакцина упростит эту задачу. Господин Гинцбург уверен, что существует множество данных, подтверждающих «качество и безопасность вакцины, и этих данных сейчас так много, что сомневаться в них уже никому не придет в голову».