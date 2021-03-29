Новосибирский зоопарк устраивает «Декаду пожилых людей». Пенсионеров ждут бесплатные билеты и горячий чай

Начиная с 2008 года зоопарк имени Р.А. Шило проводит «Декады пожилых людей дважды в год. Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого человека, весенняя – не связана с датами. Как говорят сами работники зоосада, ее проводят для того, чтобы лишний раз выразить благодарность и уважение к старшему поколению. К слову, в прошлом году акцию пришлось отменить из-за пандемии. К счастью, добрая традиция возвращается: «Декада пожилых людей» начинается сегодня, 29 марта, и продолжится до 15 апреля. «При предъявлении документа, для вас бесплатный вход, скандинавские палочки во время прогулки по зоопарку и бесплатный чай в кафе „Шархан“ и „Березка“», — сообщили в пресс-службе зоопарка.

Фото: архивы пресс-служб