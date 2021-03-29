Все ниже и ниже. В 2021 году средняя зарплата в Новосибирской области стала меньше на 500 рублей

По итогам января 2021 года средняя зарплата новосибирца составила 40,6 тысячи рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат. По данным ведомства, в 2020-м этот показатель был на уровне 41,1 тысячи рублей. То есть разница составляет около 500 рублей. Падение дохода никак не объяснили.



Сравнительные данные показывают, что снижение заработных плат в начале года произошло во всех регионах Сибири. Больше всего по итогам 2020-го зарабатывали жители Красноярского края — 53,9 тысячи рублей в месяц. В начале этого года размер зарплат составил 53,7 тысячи рублей. Самую низкую зарплату в 2020-м получали жители Алтайского края – 29,9 тысячи рублей. В начале этого года их заработок снизился до 28,8 тысячи рублей в месяц.



Размер средней заработной платы в целом по Сибири в январе 2021 года составил 43,4 тысячи рублей. Это на 600 рублей меньше, чем в 2020-м.