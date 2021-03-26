Заболеваемость туберкулезом снизилась в Новосибирской области почти на 20%

В прошлом году в нашем регионе заболеваемость туберкулезом снизилась на 20%, сообщила на пресс-конференции главврач Новосибирской клинической туберкулезной больницы Анна Пятибратова. «Заболеваемость в Новосибирской области в 2020 году снизилась почти на 20% по сравнению с прошлым годом и составила 71 на 100 тысяч населения, – сказала врач, – Смертность уменьшилась на 16%. Но, к сожалению, и тот и другой показатель в два раза выше среднероссийского».

На снижение показателя повлияла плановая профилактическая работа, которая продолжалась несмотря на коронавирусную пандемию. Однако показатель «туберкулез плюс ВИЧ» (когда у больного туберкулез развивается на фоне ВИЧ-инфекции) в 2020 года вырос и составил 36%.

Кроме того, госпожа Пятибратова отметила, что увеличился удельный вес больных с туберкулезом, устойчивым к лекарствам.

Наш регион – один из проблемных по туберкулезу в России. По данным минздрава, на начало 2020 года на учете с активной формой туберкулеза числилось около 5,3 тысячи человек.