Материнский стаж. Многодетные мамы Новосибирской области смогут досрочно выйти на пенсию

Досрочный выход на пенсию предусмотрен для многодетных матерей региона. В 2021 году примерно 50 мам, которые воспитали четверых детей, отправились на заслуженный отдых досрочно. Ранее такая возможность предоставлялась только тем женщинам, которые вырастили пятерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного Фонда РФ. Право досрочного выхода на пенсию есть у многодетных матерей, которые воспитывают не только родных, но и приемных детей. В этом случае речь идет именно об усыновлении, опекунам такая возможность не предоставляется.

В ПФР уточнили, что возраст выхода женщины на пенсию зависит от того, сколько у нее детей. Так, если у мамы есть три ребенка, ей можно выйти на пенсию на три года раньше, то есть в 57 лет, если четверо – в 56 лет. При этом возраст выхода для матерей, у которых пять и более детей, остался прежним — 50 лет.

«Кроме достижения определенного возраста, должны учитываться и другие условия. Среди них: наличие необходимого страхового стажа и количества пенсионных коэффициентов. Напомним, что периоды ухода за детьми до полутора лет, как и периоды трудовой деятельности, включаются в страховой стаж. За них начисляются пенсионные коэффициенты. Так, за период ухода за первым ребенком до 1,6 лет начисляется 1,8 пенсионных коэффициента за год. За период ухода за вторым ребенком — 3,6 пенсионных коэффициента за год, за третьим и четвертым – 5,4 за год, – уточнили в ПФР. – Периоды ухода засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. При расчете пенсии коэффициенты за периоды ухода суммируются с пенсионными коэффициентами, которые формируются в течение трудовой жизни. Еще одно условие — воспитание ребенка до возраста не менее 8 лет».