Красавица с непростой судьбой. Выпускница новосибирского детдома стала участницей телешоу «Ты – топ-модель»

В шесть лет Ульяна попала в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Здесь она находилась до своего совершеннолетия. В 2018 году Ульяна поступила в Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса, но не оставляла своей мечты стать моделью. Она прошла кастинг модельного агентства «Элит Старс» и заключила контракт, а уже в 2020 году приняла решение переехать в Москву.

В столице девушка устроилась в косметическую фирму и параллельно продолжала заниматься моделингом. В результате в марте этого года ей удалось попасть на шоу «Ты — топ-модель» на канале ТНТ. Строгому жюри понравился сильный характер девушки, что позволило ей пройти дальше. «Я хочу всех людей вдохновлять. Несмотря на то, какие трудности в жизни происходят, стоит бороться, стараться», — заявила Ульяна на шоу. Сейчас девушка готовится к следующим этапам шоу. Желаем Ульяне победы и новых карьерных успехов.

Фото: страница Ульяны Миненко «ВКонтакте»