Уважение, равнодушие, ненависть. Как новосибирцы относятся к своим начальникам?

Исследовательский центр SuperJob провел среди россиян опрос о том, какие чувства они питают к своему начальству. В опросе приняли участие девять тысяч трудоустроенных граждан из разных городов страны, в том числе и из Новосибирска.

В результате оказалось, что среди опрошенных новосибирцев не нашлось людей, испытывающих любовь к своим руководителям. Большинство горожан — 57% заявили, что уважают начальство, а 25% респондентов относятся к ним абсолютно равнодушно. «Как правило, уважение респонденты объясняют выдающимися профессиональными качествами начальника», — отмечают аналитики. Еще 6% признались в ненависти к работодателям, остальные 8% озвучили другие ответы.