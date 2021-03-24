Владимир Путин вакцинировался от коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал прививку от коронавируса, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что глава государства чувствует себя после вакцинации хорошо и готов к полноценному рабочему дню.

О своих планах вакцинироваться президент объявил накануне. В его администрации не уточнили, какой именно препарат выбрал Путин, но подчеркнули, что это будет одна из треx российских разработок.

Также Песков сообщил, что Кремль не будет распространять фото- и видеокадры самой процедуры.