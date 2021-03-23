10 апреля новосибирцев ждет «Тотальный диктант» сразу на двух языках

Всероссийская акция «Тотальный диктант» в этом году впервые пройдет сразу на двух языках. «31 марта на сайте totaldict.ru откроется регистрация на площадки акции 2021 года. Участники этого года смогут проверить, хорошо ли они помнят правила правописания не только в русском языке, но и в английском — для этого нужно выбрать соответствующие площадки», — говорится в сообщении от создателей проекта.

Английскую и русскую версию текста написал писатель-фантаст Дмитрий Глуховский. Он известен как автор постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035», «Будущее», «Текст» и других произведений.

Акция на английском языке пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта. Организаторы при проверке текстов не будут снижаться оценки за пунктуационные ошибки — только за орфографические.

Фото: @totaldict.ru