Ушел из жизни заслуженный артист России Павел Харин

Павел Харин – артист широкого творческого дарования и амплуа. В его репертуаре присутствовали разноплановые работы: от ролей в психологических драмах и трагикомедиях до легких комедийных образов.

Будучи мастером перевоплощений, он блистал в ролях Генри («Убийство Гонзаго» Н. Йорданова), Герострата («Забыть Герострата!» Горина), Мастера – Максудова («Театральный роман» Булгакова), Епиходова («Вишневый сад» Чехова), Фредерика Леметра («Бульвар Преступлений» Шмитта), Иванова Алексея Алексеевича («Возвращение» Платонова) и многих других.

Главным качеством артиста, как отмечают его коллеги, было стремление духовно и профессионально развиваться. Успешно реализуя себя в актерской профессии, Павел Алексеевич не останавливался на достигнутом и выступал в качестве режиссера спектаклей в родном театре.

Павел Харин скончался на 61 году жизни. Прощание с артистом состоится 25 марта.