Обойдемся без огонька. Дачников ждут штрафы за разведение костров на участке

Согласно новым противопожарным правилам, с момента схода снежного покрова и до начала зимы жечь костер на участке при скорости ветра более 10 метров в секунду нельзя, а расстояние от кострища до ближайших строений должно составлять не менее 30 метров. Выполнить это требование при площади участка от 6 до 12 соток фактически невозможно. Можно сказать, что новые требования полностью запрещают жечь, траву, сено, ветки на дачных участках. Нарушения власти намереваются фиксировать в частности и с помощью квадрокоптеров. Стоит отметить, что оплата одного штрафа не дает иммунитета от последующих.

Что касается приготовления шашлыков, то жарить их можно, но только в печи или на мангале, который должен стоять на расстоянии не ближе пяти метров от деревьев и строений. В противном случае последует штраф.

Новые правила противопожарного режима будут действовать в течение следующих пяти лет.