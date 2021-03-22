Долги по зарплате в нашем регионе выросли почти на 16% за месяц

В Новосибирской области задолженность по зарплате выросла на 15,7% за один месяц. Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате на начало марта в регионе составляет 22,7 млн рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат. Как следует из опубликованных данных, большая часть долга — 17,3 млн рублей — это невыплаченная зарплата работникам, которые были уволены в 2020 году и раньше.

Почти 76% от общей суммы задолжали четыре организации: ОАО «Листвянское» (сельское хозяйство, лесозаготовки), ООО «Посевнинский завод спецтехники», ООО «Компания холидей производство», АО «Байкальская строительная компания».

В документе со статистикой указано, что в марте 2021 года 485 человек не получили зарплату вовремя. В среднем на одного работника приходится по 46,8 тыс. рублей задолженности.