Защитить четвероногих от коронавируса. Россельхознадзор готовится представить противоковидную вакцину для животных

Россельхознадзор готовится представить вакцину для животных против COVID-19. Об этом сообщает ведомственное издание «Ветеринария и жизнь». Препарат собираются презентовать широкой аудитории в конце апреля. При этом Россельхознадзор уточнил, что предзаказ на вакцину уже открыт.

Вакцина «Карнивак-Ков» предназначена для профилактики коронавируса у пушных зверей, собак и кошек. Ее разработал Федеральный центр охраны здоровья животных – научное учреждение Россельхознадзора.