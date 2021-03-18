Россиянам с низкими доходами планируют выдавать продуктовые карточки. Какие товары можно будет выбирать и на какую сумму?

Депутаты Госдумы предлагают ввести для малообеспеченных россиян продуктовые карточки. Обладатели таких карт смогут сами выбрать продукты в магазине на определенную сумму.

Карточки планируют выдавать гражданам, у которых доходы ниже двух прожиточных минимумов, то есть менее 25 404 рублей. Как сообщил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, соответствующий проект закона уже поступил на рассмотрение в Госдуму.

Окончательный размер выплат, в случае если законопроект будет принят, установит Правительство РФ. Сейчас в качестве ежемесячной помощи продуктами на карты малообеспеченных россиян в Госдуме предлагают перечислять по 12 702 рублей – это величина одного прожиточного минимума для трудоспособного населения на текущий год.

Отметим, что алкоголь и сигареты не будут входить в разрешенный перечень. В целом перечисленные средства можно будет потратить только на отечественную продукцию.